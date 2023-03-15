«Претензия и суд»: что делать покупателям Wildberries, пострадавшим из-за забастовки ПВЗ

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Некоторые пункты выдачи заказов Wildberries сегодня закрылись в рамках забастовки сотрудников, что подтверждается многочисленными фотографиями, которые распространились в интернете и социальных сетях. Данную акцию организовали владельцы и сотрудники точек из-за несогласия с текущей политикой компании. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Кваши, на что могут рассчитывать покупатели, если они не смогут получить товар из-за забастовки пунктов выдачи заказов.

Какие права покупателей нарушает Wildberries

По словам эксперта, если покупатель не может получить свой товар из-за закрытия пунктов выдачи, полная ответственность будет на Wildberries. В данной ситуации покупатель может договориться о переносе сроков или полностью отказаться от покупки.

— Для человека, который покупает товары на интернет-площадке Wildberries, ответственной компанией в любой ситуации будет именно маркетплейс. Все требования и претензии предъявляются к онлайн-гипермаркету, — объяснил Кваша.

Как отметил юрист, если человек не может получить свой товар в пункте выдачи из-за забастовки, то можно рассмотреть два варианта:

Согласовать с магазином новый срок передачи. За каждый день просрочки можно потребовать 0,5 процента стоимости данного товара;

Отказаться и потребовать полного возврата денежных средств.

Специалист заметил, что если Wildberries откажется возвращать деньги и выполнять свои обязательства, покупатель может обратиться в суд и получить к сумме товара дополнительные деньги за просрочки и штраф.

— В среднем все магазины заявляют, что срок возврата — до 30 календарных дней. В случае просрочки возврата денежных средств покупатель может предъявить исковые требования. Магазин, который отказывается или оттягивает установленные сроки, должен будет дополнительно выплатить один процент от суммы возврата за каждый день просрочки. Также можно будет получить штраф в размере половины от присужденной суммы, — рассказал Кваша.

Как действовать покупателю в этой ситуации

Юрист объяснил, как покупателю нужно вести переговоры с Wildberries, если он хочет отказаться от товара из-за закрытия пунктов выдачи и получить возврат денежных средств:

— Я рекомендую начать собирать доказательную базу того, что товар не был получен. Для этого необходимо:

Писать в службу поддержки;

Делать скрины;

Запрашивать информацию о том, когда товар придет и как его можно получить.

Как отметил Кваша, если служба поддержки не выходит на связь или невнятно отвечает, то нужно написать претензию. В ней необходимо указать, что вы хотите отменить заказ и вернуть денежные средства.

— После этих действий можно жаловаться в Роспотребнадзор и идти в суд. Как правило, когда Wildberries получает претензию о возврате и угрозу, что покупатель пойдет в суд, маркетплейс в быстром порядке возвращает денежные средства, — подытожил эксперт.

Почему пункты выдачи Wildberries устроили забастовку

Напомним, что во вторник, 14 марта, владельцы московских пунктов выдачи Wildberries окружили главный офис компании. Предприниматели недовольны тем, что маркетплейс списывает деньги с пунктов выдачи из-за бракованных товаров и подмен вне зависимости от того, причастна ли точка к данному нарушению. Это приводит к потере выручки, владельцы пунктов выдачи практически ничего не зарабатывают.

В связи с этими заявлениями прокуратура Московской области проверит сообщения о нарушении прав работников Wildberries. Проверка организована по поручению ведомства и на основании сообщений из СМИ о возможно неправомерном удержании денежных средств из заработной платы сотрудников маркетплейса. Ход и результаты проверки находятся на контроле Генеральной прокуратуры.

На данный момент в Государственной думе проходит обсуждение забастовки сотрудников пунктов выдачи заказов торговой площадки Wildberries. На собрании будут представители компании, владельцы пунктов выдачи заказов, представители Минпромторга, а также члены комитетов Госдумы по контролю и защите конкуренции.

Представители компании Wildberries не явились на встречу, которую организовал депутат Государственной думы Дмитрий Гусев для обсуждения забастовки сотрудников пунктов выдачи заказов. Более того, руководство маркетплейса отказалось выполнять требования бастующих. Они заявили, что реализация требований бастующих приведет к значительному снижению уровня клиентского сервиса.