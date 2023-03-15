Представители Wildberries не пришли на встречу в Госдуме, организованную из-за забастовок

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Представители компании Wildberries не явились на встречу, которую организовал депутат Государственной думы Дмитрий Гусев для обсуждения забастовки сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом стало известно в среду, 15 марта.

Незадолго до начала встречи представители компании перестали отвечать на звонки. За минуту до начала обсуждения они сообщили, что не готовы прийти, сообщил Telegram-канал Baza.

Ранее стало известно, что многие пункты выдачи заказов не открылись в среду, 15 марта, из-за начала забастовки сотрудников. Работники требуют изменить условия труда, в частности снять необоснованные штрафы. Примечательно, что представители компании не поверили в такое развитие событий.

Генпрокуратура РФ решила разобраться в ситуации. Ведомство поручило Московской областной прокуратуре провести проверку по факту нарушения прав сотрудников маркетплейса.

Для решения ситуации депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил сторонам конфликта встретиться в его кабинете для переговоров.