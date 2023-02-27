Магазины Swed House откроются в России весной. Что известно о белорусской «ИКЕА»

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В Москве в этом году могут открыть десять магазинов белорусского аналога «ИКЕА» (IKEA) — производителя Swed House. Кроме того, по всей России в ближайшие годы планируется открыть порядка 50 подобных магазинов. Swed House продает товары для дома, мебель, а также текстиль. Что нужно знать о белорусской «ИКЕА» — в материале «Вечерней Москвы».

Что известно о Swed House

Белорусская компания «Мердем», владеющая брендом Swed House, начала свою работу в 2018 году. Она поставляла хозяйственные товары в российские магазины-дискаунтеры, например в «Доброцен» и «Светофор».

В 2022 году белорусская компания зарегистрировала в Минске две торговые точки по франшизе под названием Yoko. А два мебельных магазина Swed House успешно работают в Белоруссии, в Минске и Новополоцке.

Владелец компании «Мердем» Мурат Шагылыджов заявил, что почти со всеми производствами, которые выпускали продукцию для «ИКЕА», контакты уже налажены. По его словам, большая часть мебели для магазинов Swed House будет производиться в Китае, а также в Казахстане, Пакистане, Индонезии и Иране. А текстиль будут производить в Иваново, там же делали и товары для «ИКЕА».

Некоторые товары — аналоги белорусской «ИКЕА» можно купить в России на маркетплейсах Ozon и Wildberries. В Telegram-канале компании подчеркнули, что они идентичны продукции из «ИКЕА» по дизайну и качеству. Отметим, что товары принимают на склады в Минске и Новополоцке, а также в Москве. У компании нет проблем с логистикой, покупатели могут получить мебель и предметы интерьера в короткий срок.

Сможет ли белорусская «ИКЕА» заменить ушедший мебельный бренд

Маркетолог Светлана Ипатова рассказала «ВМ», сможет ли белорусский аналог заменить оригинальную «ИКЕА» и будут ли мебель и текстиль бренда аналогичного качества.

— У шведского бренда «ИКЕА» была огромная доля мебельного российского рынка. После ухода компании это место стали постепенно занимать российские производители. Тем не менее не все привычные позиции доступны на данный момент. Например, многие привыкли к качественным кухонным гарнитурам от шведского бренда. На данный момент найти мебель такого соотношения цены и качества очень сложно. Судя по заявлениям белорусской компании «Мердем», у нее есть налаженные контакты с производствами, которые делали товары для «ИКЕА». Возможно, это позволит сохранить нужное качество и оставить приемлемые цены, — считает специалист.

Эксперт отметила, что товары — аналоги «ИКЕА» будут очень востребованы у российских покупателей. Особенно, если белорусский производитель сможет сохранить их дизайн.

— Мебель «ИКЕА» имела огромную популярность, благодаря своему практичному и современному дизайну. А также возможности легко самостоятельно оформить интерьер квартиры, не прибегая к помощи дизайнеров. Это позволяло среднестатистическим семьям сэкономить приличную сумму денег при ремонте, — считает Ипатова.

Как подытожила собеседница «ВМ», при налаженных логистике и производстве белорусский бренд Swed House сможет за один–два года полностью заменить магазины «ИКЕА» в городах России.

Философия и ценности бренда

Директор по развитию IFORS Research Юлия Ермоленко считает, что успех белорусской компании «ИКЕА» зависит от множества факторов. Шведский бренд был больше, чем просто магазином мебели.

— Сейчас дать однозначный ответ, сможет ли белорусский аналог заменить «ИКЕА», невозможно. Это зависит от совокупности факторов. На данный момент нам известно только то, что новый бренд обещает продукцию категорий, аналогичных «ИКЕА». А какие у нового мебельного бренда будут философия и ценности, еще неизвестно. В ценности бренда «ИКЕА» были заложены удобство, доступность, качественный дизайн и экологичность. Миссией «ИКЕА» было стремление изменить к лучшему повседневную жизнь людей. Это целая концепция, фантазия в реальности, которую можно своими рукам воплотить в жизнь, — рассказала она.

Специалист объяснила, что должен сделать белорусский бренд, чтобы заменить «ИКЕА» в России.

— Помимо ассортимента, у «ИКЕА» было множество деталей, которые работали на заинтересованность и лояльность покупателей. Например, возможность самостоятельно собрать приобретенную мебель, макеты комнат, где можно было на секунду стать хозяином новой спальни, а потом купить ее по частям. Такая планировка торговой площади магазина помогала покупателям удобно и комфортно провести там весь день. Также у «ИКЕА» были яркие слоганы, грамотная реклама. Я считаю, чтобы заменить «ИКЕА», нужно закрыть все эти потребности у покупателей, — уверена Ермоленко.

Как отметила эксперт, первое время бренду будет очень непросто, так как он начинает с нуля.

— Белорусская «ИКЕА» может занять те же площади в магазинах. Но займет ли она то же место в сердцах покупателей? Сейчас все возможности, чтобы обеспечить уровень качества и дизайна как у «ИКЕА», есть. Остается вопрос времени и налаживания всех процессов логистики и маркетинга, — подытожила собеседница «ВМ».