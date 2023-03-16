Наместник Киево-Печерской лавры: Кресты над церковью почернели после богослужения ПЦУ

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Кресты на Трапезной церкви Киево-Печерской лавры почернели после проведения там «богослужений» раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом в четверг, 16 марта, заявил наместник монастыря митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел (Лебедь).

— Посмотрите, что стало с крестами над Трапезной церковью. Кресты были желтыми, пока не совершилось святотатство (кража церковных святынь), — заявил митрополит Павел.

Он также добавил, что подобный недобрый знак говорит о необходимости сбережения «святой соборной апостольской церкви». Священнослужитель подчеркнул, что церковь считается апостольской, то есть священство передается напрямую от апостолов — учеников Иисуса Христа. При этом в ПЦУ такая преемственность отсутствует, а служащие с раскольниками настоящие священники также уходят в раскол, передает РИА Новости.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов УПЦ покинуть здания монастыря. Согласно предъявленному требованию, монахам мужского монастыря УПЦ Московского патриархата до 29 марта нужно освободить все помещения.

При этом украинский министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.