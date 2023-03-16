Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Реконструкцию исторических зданий с созданием МФК «Чижевское подворье» на Никольской улице возобновят

Евгений Жуков
Город
Реконструкцию исторических зданий с созданием МФК «Чижевское подворье» на Никольской улице возобновят
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Никольская улица, 8/1с1 Карта всех событий

В период с апреля по июнь текущего года будет возобновлена реконструкция исторических зданий с созданием многофункционального комплекса «Чижевское подворье» на улице Никольской. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он также отметил, что по плану предусмотрено сохранение историко-градостроительной среды, архитектурно-художественной композиции и восстановление утраченных элементов декора ценных фасадов XX века.

Работы по данному проекту стартовали в 2007 году и были приостановлены в 2010 году на стадии частичного демонтажа существующих строений. В связи с длительной приостановкой работ здания были включены в перечень объектов незаконченного строительства.

Городское руководство приняло решение в 2019 году прекратить реализацию инвестиционного проекта со старым застройщиком, он был признан банкротом, и спустя два года объект был реализован на торгах.

Новым владельцам представлена дорожная карта возобновления работ. С учетом исторического статуса территории на сегодняшний день были утверждены соответствующие градостроительные регламенты.

9 марта Сергей Собянин рассказал, что специалисты приступили к капитальному ремонту в «Табакерке» — театре Олега Табакова. История здания началась больше 40 лет назад, когда Табаков отыскал бывший угольный склад, где будущим актерам разрешили практиковаться.

Реконструкция Департамент градостроительной политики Москвы Сергей Левкин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Оскароносный междусобойчик: почему нас больше не удивляет американская кинопремия

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев

Создана матрица безопасности

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Международные отношения: сколько собрали российские фильмы в зарубежном прокате

Все мнения
О проекте