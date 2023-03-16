Реконструкцию исторических зданий с созданием МФК «Чижевское подворье» на Никольской улице возобновят

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Никольская улица, 8/1с1 Карта всех событий

В период с апреля по июнь текущего года будет возобновлена реконструкция исторических зданий с созданием многофункционального комплекса «Чижевское подворье» на улице Никольской. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он также отметил, что по плану предусмотрено сохранение историко-градостроительной среды, архитектурно-художественной композиции и восстановление утраченных элементов декора ценных фасадов XX века.

Работы по данному проекту стартовали в 2007 году и были приостановлены в 2010 году на стадии частичного демонтажа существующих строений. В связи с длительной приостановкой работ здания были включены в перечень объектов незаконченного строительства.

Городское руководство приняло решение в 2019 году прекратить реализацию инвестиционного проекта со старым застройщиком, он был признан банкротом, и спустя два года объект был реализован на торгах.

Новым владельцам представлена дорожная карта возобновления работ. С учетом исторического статуса территории на сегодняшний день были утверждены соответствующие градостроительные регламенты.

9 марта Сергей Собянин рассказал, что специалисты приступили к капитальному ремонту в «Табакерке» — театре Олега Табакова. История здания началась больше 40 лет назад, когда Табаков отыскал бывший угольный склад, где будущим актерам разрешили практиковаться.