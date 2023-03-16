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Полицейские задержали двух закладчиков с крупной партией наркотиков на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Полицейские задержали двух закладчиков с крупной партией наркотиков на северо-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, Шенкурский проезд Карта всех событий

На северо-востоке столицы сотрудники правоохранительных органов задержали двух закладчиков, у которых при себе была крупная партия наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 16 марта.

По данным ведомства, автомобиль подозреваемых остановили на Шенкурском проезде в результате отработки оперативной информации.

При личном досмотре у одного из мужчин обнаружили упаковку с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что в свертке находился героин, общая масса которого оставила 200 граммов. У другого подозреваемого нашли пакетик с метадоном, масса которого превысила один грамм.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Мужчин в возрасте 36 и 39 лет задержали. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» и «Незаконное хранение наркотических средств». 39-летнего фигуранта заключили под стражу, а его подельника оставили под подпиской о невыезде.

Днем ранее на выходе из леса в Дмитровском городском округе задержали молодую пару с крупной партией запрещенных веществ.

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