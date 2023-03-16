«За репой придется ехать к нам»: Путин рассказал о потребностях Запада в товарах РФ

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Власти стран Запада сегодня предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу, однако даже за ней придется ехать в Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 16 марта, во время выступления на заседании Конгресса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Глава государства напомнил, как в прошлом году политические элиты Запада «выкручивали руки своим компаниям» и вынудили некоторых из них покинуть российский рынок. Из-за этого зарубежные аналитики пророчили России спад потребительского сектора и массовый дефицит товаров. Однако, по словам президента, все получилось совершенно иначе.

— Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу: репа — хороший продукт. Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе, — цитирует слова главы государства официальный сайт Кремля.

Вот уже год как Россия живет в условиях жестких санкций, введенных странами Запада из-за спецоперации на Украине. Тем не менее были найдены рабочие схемы, которые и сегодня позволяют обходить многие ограничения. Каких усилий это стоило РФ и в каких сферах удалось извлечь из санкций выгоду, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.