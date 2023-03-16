Возбуждено уголовное дело по факту поджога уволенным сотрудником офиса в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Московская область, Дмитровский городской округ, посёлок дома отдыха Горки, посёлок Горки-25 Карта всех событий

По факту поджога офисного здания бывшим сотрудником управляющей компании возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 16 марта.

По ее словам, возбуждено уголовное в отношении 55-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении имущества.

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На месте происшествия работают сотрудники ведомства, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в районе 11 утра в четверг, 16 марта, в поселке Горки-25 Дмитровского городского округа произошел пожар в офисе местной управляющей компании. Позже выяснилось, что причиной стал умышленный поджог: слесарь фирмы, которого решили уволить, отомстил работодателю. Он облил помещение и четверых сотрудников, после чего совершил поджог.

Пострадавших госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Его ход и результаты контролирует прокуратура Московской области.