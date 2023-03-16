Возбуждено уголовное дело по факту поджога уволенным сотрудником офиса в Подмосковье
По факту поджога офисного здания бывшим сотрудником управляющей компании возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 16 марта.
По ее словам, возбуждено уголовное в отношении 55-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении имущества.
На месте происшествия работают сотрудники ведомства, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что в районе 11 утра в четверг, 16 марта, в поселке Горки-25 Дмитровского городского округа произошел пожар в офисе местной управляющей компании. Позже выяснилось, что причиной стал умышленный поджог: слесарь фирмы, которого решили уволить, отомстил работодателю. Он облил помещение и четверых сотрудников, после чего совершил поджог.
Пострадавших госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Его ход и результаты контролирует прокуратура Московской области.