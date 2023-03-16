Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Возбуждено уголовное дело по факту поджога уволенным сотрудником офиса в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту поджога уволенным сотрудником офиса в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области
Московская область, Дмитровский городской округ, посёлок дома отдыха Горки, посёлок Горки-25 Карта всех событий

По факту поджога офисного здания бывшим сотрудником управляющей компании возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 16 марта.

По ее словам, возбуждено уголовное в отношении 55-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении имущества.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

На месте происшествия работают сотрудники ведомства, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в районе 11 утра в четверг, 16 марта, в поселке Горки-25 Дмитровского городского округа произошел пожар в офисе местной управляющей компании. Позже выяснилось, что причиной стал умышленный поджог: слесарь фирмы, которого решили уволить, отомстил работодателю. Он облил помещение и четверых сотрудников, после чего совершил поджог.

Пострадавших госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Его ход и результаты контролирует прокуратура Московской области.

Подмосковье Дмитровский район Следственный комитет Московская область Прокуратура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Оскароносный междусобойчик: почему нас больше не удивляет американская кинопремия

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев

Создана матрица безопасности

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Международные отношения: сколько собрали российские фильмы в зарубежном прокате

Все мнения
О проекте