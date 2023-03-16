Врач Киселева рассказала о процессе лечения гепатита С

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Врач-инфекционист Люберецкой областной больницы Ирина Киселева рассказала об опасности гепатита С и лечении этого заболевания.

Она пояснила, что гепатит — это вирусное инфекционное заболевание. Основной путь его передачи происходит через кровь. Как правило — это плохо обработанные инструменты. Часто вирус выявляется у тех, кто употребляет наркотики, а также у любителей татуировок. Передача вируса возможна и половым путем.

При наличии заболевания оно может не проявлять видимых симптомов. В связи с этим чаще всего обнаружить гепатит C можно при плановом осмотре.

Если у человека впервые выявлен гепатит, ему нужно обратить к инфекционисту, который назначит расширенный перечень анализов для определения стадии заболевания. Она добавила, что современные виды лечения гепатита С позволяют полностью вылечить вирус, передает «Радио 1».

На базе Самарской больницы № 10 создан специализированный центр по лечению пациентов с гепатитом С. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения, передает ФАН.

В беседе с «Вечерней Москвой» врач-эндокринолог Алексей Калинчев объяснил, что такое токсический гепатит и в каких случаях при приеме добавок возможно его развитие.