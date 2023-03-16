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Жену блогера-сыроеда Максима Лютого отправили под домашний арест на два месяца

Степан Жирнов
Происшествия
Жену блогера-сыроеда Максима Лютого отправили под домашний арест на два месяца
Фото: vk/yarilo_drug

Суд в Сочи отправил под домашний арест жену блогера-сыроеда Максима Лютого по делу о смерти сына от истощения. Об этом сообщили в пресс-службе Лазаревского районного суда города в четверг, 16 марта.

По данным пресс-службы, женщина 1989 года рождения, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности, пробудет под домашним арестом два месяца. Согласно решению суда, ей будет запрещено покидать территорию дома, общаться с участниками уголовного производства без разрешения следователя, пользоваться почтой, интернетом и мобильным телефоном.

Трагедия, из-за которой женщину арестовали, произошла 8 марта. Новорожденному сыну женщины стало плохо, и она повезла его в сочинскую больницу. По дороге ребенок скончался. Выяснилось, что подсудимая родила его дома без помощи квалифицированных врачей. Она не регистрировала его и не показывала медикам, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем.

Также известно, что отец ребенка блогер Максим Лютый пытался прививать сыну собственные методики питания. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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