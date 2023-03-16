Путин: Выражение «недружественные страны» не точно отражает ситуацию

Фото: Администрация президента РФ

Введенное правительством понятие «недружественные страны» не точно отражает реальную ситуацию в мире. Об этом в четверг, 16 марта, заявил президент России Владимир Путин на заседании Конгресса Российского союза промышленников и предпринимателей.

— У нас в общественное сознание и в оборот вошло такое словосочетание «недружественные страны». Оно неточно отражает существующие реалии. Можно сказать, вообще не отражает, потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители, — цитирует Путина официальный сайт Кремля.

Также глава государства заявил, что правительства западных стран предлагают своим гражданам перейти с салатов на репу. Однако и за ней приходится ездить в Россию.

Вот уже год как Россия живет в условиях жестких санкций, введенных странами Запада из-за спецоперации на Украине. Тем не менее были найдены рабочие схемы, которые и сегодня позволяют обходить многие ограничения. Каких усилий это стоило РФ и в каких сферах удалось извлечь из санкций выгоду, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.