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Путин: Выражение «недружественные страны» не точно отражает ситуацию

Евгений Силаев
Политика
Путин: Выражение «недружественные страны» не точно отражает ситуацию
Фото: Администрация президента РФ

Введенное правительством понятие «недружественные страны» не точно отражает реальную ситуацию в мире. Об этом в четверг, 16 марта, заявил президент России Владимир Путин на заседании Конгресса Российского союза промышленников и предпринимателей.

— У нас в общественное сознание и в оборот вошло такое словосочетание «недружественные страны». Оно неточно отражает существующие реалии. Можно сказать, вообще не отражает, потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители, — цитирует Путина официальный сайт Кремля.

Также глава государства заявил, что правительства западных стран предлагают своим гражданам перейти с салатов на репу. Однако и за ней приходится ездить в Россию.

Вот уже год как Россия живет в условиях жестких санкций, введенных странами Запада из-за спецоперации на Украине. Тем не менее были найдены рабочие схемы, которые и сегодня позволяют обходить многие ограничения. Каких усилий это стоило РФ и в каких сферах удалось извлечь из санкций выгоду, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

Россия Владимир Путин Недружественные страны
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