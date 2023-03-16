Toyota может передать завод в Санкт-Петербурге НАМИ

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Российские активы компании Toyota могут быть переданы подведомственному Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». Об этом в четверг, 16 марта, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По его словам, речь идет о заводе в Санкт-Петербурге. Предприятие в настоящее время проходит процедуру консервации. Оно было закрыто осенью 2022 года, а за полгода до этого производство остановилось из-за разрыва в системе поставок.

Минпромторг совместно с правительством Санкт-Петербурга прорабатывает различные возможные варианты развития площадки, передает ТАСС.

Само предприятие рассчитано на производство 100 тысяч автомобилей в год. Завод функционировал с 2007 года и выпускал такие модели, как RAV4 и Camry.

Российские дилеры запланировали ввоз значительных партий автомобилей по параллельному импорту этой весной. Таким способом в страну прибудут машины Toyota, Volkswagen, Skoda и других брендов. На рынок смогут выйти и новые модели: Toyota Avalon, Mazda CX-4, Mazda Atenza.