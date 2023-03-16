Путин: У ЕГЭ есть минусы, но он открывает возможности для детей с периферии

Фото: Администрация президента РФ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) обладает минусами, но он открывает множество возможностей для детей с периферии. Об этом в четверг, 16 марта, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

— У ЕГЭ есть много минусов, и я знаю, и многие наши граждане возмущаются начетничеством, которое имеет место быть в этой системе. Это правда, это существует. Но, с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии тех образовательных центров, которые есть, — сказал он.

По словам главы государства, отмена ЕГЭ не обязательно улучшит качество российского образования. Путин подчеркнул, что систему проведения экзамена необходимо совершенствовать, приводит слова президента сайт Кремля.

Согласно данным опроса сервиса SuperJob, две трети россиян считают, что Единый государственный экзамен необходимо отменить. За отказ от ЕГЭ высказались 66 процентов опрошенных.

В начале марта в Рособрнадзоре заявили, что в России не собираются отменять ЕГЭ после выхода страны из Болонской системы. Руководитель ведомства напомнил, что экзамен не является частью указанной системы.

Накануне Минпросвещения прокомментировало идею отмены ЕГЭ. В министерстве отметили, что перед принятием подобных решений необходимо широкое обсуждение.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также заявил, что перед обсуждением возможности отмены в России ЕГЭ необходимо тщательно взвесить все возможные варианты.