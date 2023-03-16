«День финансовой грамотности для детей и молодежи» состоится 27 марта в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, Семёновская площадь, 4 Карта всех событий

«День финансовой грамотности для детей и молодежи» состоится 27 марта в 14:00 в Московском центре качества образования, находящемся по адресу: Семеновская площадь, дом №4. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

В роли организаторов мероприятия выступили Департамент финансов совместно с Департаментом образования и науки Москвы при участии ГУ Банка России по ЦФО, УФНС России по столице, Московской биржи и Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров.

Участники мероприятия узнают, какие приемы используют кибермошенники, и как не попасться на их уловки. Также у гостей встречи будет возможность изучить принципы инвестирования.

Любой желающий гость программы сможет получить квалифицированную налоговую консультацию от профильных специалистов. Для более юных посетителей предусмотрена деловая игра «Личные финансы». Вход на мероприятие свободный.

В середине февраля жителям столицы рассказали о современных финансовых пирамидах в рамках лектория «Финансовые пирамиды нашего времени: вклады на ветер».