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Путин поручил обеспечить участникам СВО 14-дневный отпуск раз в полгода

Евгений Силаев
Общество
Путин поручил обеспечить участникам СВО 14-дневный отпуск раз в полгода
Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин поручил до 15 апреля обеспечить участников Специальной военной операции (СВО) 14-дневным отпуском раз в полгода. Поручение главы государства опубликовали на официальном сайте Кремля.

— Минобороны России, Росгвардии, МЧС России, ФСБ России, ФСО России, МВД России обеспечить предоставление военнослужащим, лицам, имеющим специальные звания, участникам добровольческих формирований, участвующим в специальной военной операции, отпуска продолжительностью не менее 14 суток не реже одного раза в полгода, не считая времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска и обратно, — говорится в сообщении.

Ответственными за выполнение поручения указаны руководители ведомств. Среди них министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель ФСО Виктор Золотов, говорится на сайте Кремля.

Участникам СВО и членам их семей государство гарантирует выплаты и льготы, а также помощь в решении различных жизненных проблем. «Вечерняя Москва» собрала информацию о полагающихся мерах поддержки.

Отпуск Спецоперации Владимир Путин
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