Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Не хотела общаться и встречаться»: Тамара Глоба рассказала о знакомстве с бывшим мужем

Евгений Силаев
Общество
«Не хотела общаться и встречаться»: Тамара Глоба рассказала о знакомстве с бывшим мужем
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Астролог Тамара Глоба не сразу приняла ухаживания своего бывшего мужа Павла. Признанному астрологу пришлось долго добиваться взаимности.

Специалист по звездному небу призналась, что в начале общения она опасалась Глобу. Астролог испытывала чувство несвободы.

— Я сначала долго с ним не хотела общаться и встречаться. А потом он через год приехал в Петербург с известным советским ясновидящим Владимиром Сафоновым. И тогда я уже подумала: «Если такой человек ему доверяет, с ним дружит, значит, парень дельный», — рассказала Глоба в эфире программы «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1».

Несмотря на расставание, Глоба с теплотой вспоминает о бывшем муже. Кроме того, она продолжает дело, которым увлеклась после знакомства с экс-супругом.

Говоря о прогнозах, астролог посоветовала Ракам быть сдержаннее в ближайшее время. По ее мнению, в ближайшее время все наладится, а пока следует уделить внимание восстановлению ауры.

Также Глоба рассказала, что звезды будут особым образом благоволить Стрельцам в этом месяце. Март, по ее словам, для всех рожденных под этим созвездием станет временем любви и концентрации исключительно на отношениях.

Кроме того, представителям этого знака зодиака стоит избегать необдуманных поступков. В противном случае Стрельцам может грозить финансовый крах.

Знаменитости Павел Глоба Тамара Глоба Знакомства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Оскароносный междусобойчик: почему нас больше не удивляет американская кинопремия

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев

Создана матрица безопасности

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Международные отношения: сколько собрали российские фильмы в зарубежном прокате

Все мнения
О проекте