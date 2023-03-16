«Не хотела общаться и встречаться»: Тамара Глоба рассказала о знакомстве с бывшим мужем

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Астролог Тамара Глоба не сразу приняла ухаживания своего бывшего мужа Павла. Признанному астрологу пришлось долго добиваться взаимности.

Специалист по звездному небу призналась, что в начале общения она опасалась Глобу. Астролог испытывала чувство несвободы.

— Я сначала долго с ним не хотела общаться и встречаться. А потом он через год приехал в Петербург с известным советским ясновидящим Владимиром Сафоновым. И тогда я уже подумала: «Если такой человек ему доверяет, с ним дружит, значит, парень дельный», — рассказала Глоба в эфире программы «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1».

Несмотря на расставание, Глоба с теплотой вспоминает о бывшем муже. Кроме того, она продолжает дело, которым увлеклась после знакомства с экс-супругом.

Говоря о прогнозах, астролог посоветовала Ракам быть сдержаннее в ближайшее время. По ее мнению, в ближайшее время все наладится, а пока следует уделить внимание восстановлению ауры.

Также Глоба рассказала, что звезды будут особым образом благоволить Стрельцам в этом месяце. Март, по ее словам, для всех рожденных под этим созвездием станет временем любви и концентрации исключительно на отношениях.

Кроме того, представителям этого знака зодиака стоит избегать необдуманных поступков. В противном случае Стрельцам может грозить финансовый крах.