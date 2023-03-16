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Концерты Гребенщикова и Little Big на Бали отменили

Евгений Силаев
Общество
Концерты Гребенщикова и Little Big на Бали отменили
Фото: vk/littlebigband

На Бали отменили ранее запланированные выступления музыкальной группы Little Big и певца Бориса Гребенщикова. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждается, причиной для снятия выступлений стали бюрократические проблемы на острове. В частности, артисты не смогли получить разрешение на выступления.

В последнее время на Бали ужесточились миграционные правила, пишет Mash. Из-за этого под угрозой могут оказаться и другие концерты российских артистов.

14 марта стало известно, что власти Бали планируют ужесточить визовый режим с Россией. Новые ограничения повлияют в том числе на аренду мопедов и скутеров. В марте 2023 года как минимум четырех российских туристов депортировали за нарушение правил въезда в Индонезию.

Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами: Индией, Сирией, Индонезией, Анголой, Вьетнамом и Филиппинами. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, насколько привлекательны эти направления для россиян, летают ли туда прямые рейсы и сколько стоит отдохнуть в этих странах.

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