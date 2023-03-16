ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Можайском шоссе

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Москва, МКАД, 54-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

На Можайском шоссе в районе 54-километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Обстоятельства аварии и количество пострадавших уточняется.

— Заняты две полосы в сторону области и одна полоса в сторону центра. Рекомендуем выбирать альтернативные маршруты, — пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее в городском округе Кашира произошло другое крупное ДТП. В результате столкновения автомобиля Nissan Almera с двумя другими машинами погибли пять человек, еще четыре пострадали.

Выяснение обстоятельств произошедшего контролируется прокуратурой Подмосковья.

Другое ДТП произошло на проспекте Мира. Водитель каршеринга не справился с управлением и врезался в снегоуборочную технику.