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Расписание поездов МТППК изменится до конца марта в выходные дни

Евгений Силаев
Город
Расписание поездов МТППК изменится до конца марта в выходные дни
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Расписание поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК), совершающих рейсы по выходным, изменится до конца марта. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе компании.

Изменения в расписании связаны с реконструкцией станции Крюково, которая станет частью третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Она свяжет Ленинградское и Казанское направления.

Изменения будут действовать с 18 по 31 марта. По новому расписанию поезда будут следовать в выходные, когда пассажирский поток меньше.

— Часть поездов на участках Москва — Тверь, Москва — Конаково будет отменена, у части изменится расписание, — пишет Telegram-канал МТППК.

В феврале 2023 года пассажиропоток на МЖД увеличился до 54,1 миллиона человек. Этот показатель превысил на 8,9 процента данные за аналогичный период прошлого года. Пригородными поездами воспользовались 54,4 миллиона пассажиров.

С 26 марта в Москве начнут курсировать 17 дополнительных поездов по наиболее популярным направлениям Московской железной дороги. Изменения связаны с переходом работы поездов на летний режим.

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