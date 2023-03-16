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«Загадка»: Песков ответил на вопрос об источнике сил Путина

Евгений Белоусов
Общество
«Загадка»: Песков ответил на вопрос об источнике сил Путина
Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что не знает, откуда президент России Владимир Путин черпает силы при таком плотном графике.

— Эту загадку пытаются все решить последние 22 года, — предает слова Пескова РИА Новости.

До этого Песков заявил, что прямая линия с Владимиром Путиным может состояться в этом году. При этом пресс-секретарь главы страны не исключил того, что ее могут совместить с большой пресс-конференцией.

Кроме того, глава государства проведет несколько мероприятий в пятницу, 18 марта, в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Песков отметил, что предполагается субстантивное совещание. Оно пройдет накануне годовщины.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, рейтинг доверия президенту РФ составил 80 процентов. При этом о деятельности главы государства положительно отозвались 76,7 процента опрошенных.

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