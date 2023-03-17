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Более 20 московских школьных музеев стали партнерами Музея Победы за полгода

Евгений Белоусов
Город
Более 20 московских школьных музеев стали партнерами Музея Победы за полгода
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

За последние полгода партнерами Музея Победы стали 22 школьных музея Москвы. Учреждения присоединились к долгосрочной программе развития «Школьный музей Победы». Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе музея.

— Партнерам программы «Школьный музей Победы» мы, как организаторы, можем предоставить возможность экспонирования выставок на площадке Музея Победы, участия в конкурсах и фестивалях всероссийского уровня, обмен опытом с экспертами разных уровней и многое другое, — рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

В числе поданных заявок большое количество музеев, посвященных истории школ и районов, а также школьных музейных комнат, хранящих личные вещи ветеранов Великой Отечественной войны, информацию о боевом пути подразделений армии и флота. Сейчас участниками программы являются 117 музеев образовательных учреждений Москвы.

Музей Победы также запустил международный конкурс рисунков «Открытка Победы». Организаторы предложили всем желающим в рамках творческого состязания нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая.

Также жители Москвы могут посетить выставку, посвященную Герою Социалистического Труда Елене Чухнюк. Гостям экспозиции будут представлены фотографии времен Великой Отечественной войны, железнодорожная военная форма, книга «Машинист-героиня Елена Чухнюк», нагрудный знак «Почетному железнодорожнику» и другие раритеты.

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