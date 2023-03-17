Мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки в Подмосковье

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Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Голубое, Парковая улица Карта всех событий

Неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна жилой многоэтажки в подмосковной деревне Голубое. Об этом стало известно в пятницу, 17 марта.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, сначала мужчина пускал из окна фейерверки. Однако затем открыл стрельбу. Сам инцидент попал на видео. На кадрах видно окно многоэтажного дома, в котором виднеется силуэт человека. Раздаются выстрелы. Также можно заметить похожие на стрельбу вспышки во время звуков.

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Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает РЕН ТВ.

15 марта мужчина открыл стрельбу из окна многоквартирного дома в городе Вятские Поляны. В результате происшествия никто не пострадал.

По версии следствия, в момент стрельбы мужчина был пьян. Кроме того, подозреваемый произвел несколько выстрелов в сторону прибывших на место полицейских.

В тот же день стрелка задержали. В отношении него него возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».