Мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки в Подмосковье
Неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна жилой многоэтажки в подмосковной деревне Голубое. Об этом стало известно в пятницу, 17 марта.
По сообщениям очевидцев в социальных сетях, сначала мужчина пускал из окна фейерверки. Однако затем открыл стрельбу. Сам инцидент попал на видео. На кадрах видно окно многоэтажного дома, в котором виднеется силуэт человека. Раздаются выстрелы. Также можно заметить похожие на стрельбу вспышки во время звуков.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает РЕН ТВ.
15 марта мужчина открыл стрельбу из окна многоквартирного дома в городе Вятские Поляны. В результате происшествия никто не пострадал.
По версии следствия, в момент стрельбы мужчина был пьян. Кроме того, подозреваемый произвел несколько выстрелов в сторону прибывших на место полицейских.
В тот же день стрелка задержали. В отношении него него возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».