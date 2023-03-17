Французская полиция задержала более 120 протестующих в Париже

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Полиция задержала более 120 протестующих против новой пенсионной реформы в Париже. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает телеканал BFM.

По данным местной полиции, в столице Франции в протестах принимают участие более 6 тысяч человек. Противники пенсионной реформы начали жечь мусорные баки, в результате чего площадь Согласия оказалась окутана дымом.

Сотрудники полиции применяют против митингующих слезоточивый газ, передает ТАСС.

Накануне во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. По словам премьер-министра республики Элизабет Борн, постепенное повышение пенсионного возраста начнется в сентябре 2023 года. К 2030 году он достигнет 64 лет.

Проект пенсионной реформы был предложен в октябре прошлого года президентом Франции Эммануэлем Макроном. Изначально он предполагал постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.

В феврале этого года около миллиона французов вышли на акции протеста против пенсионной реформы. При этом профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» утверждал, что на протесты вышло 2,5 миллиона человек. Народные волнения прошли в Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Нанте и других городах.