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Конгрессвумен назвала единственную войну, которую следует вести США

Евгений Белоусов
В мире
Конгрессвумен назвала единственную войну, которую следует вести США
Фото: shutterstock

Если США и должны вести какую-либо войну, это должна быть война с наркокартелями. Такое заявление сделала в пятницу, 17 марта, член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

— Единственная война, в которой нам следует участвовать, — это против мексиканских наркокартелей, потому что они уже ведут войну с нами, каждый день убивая американцев, — написала она у себя в Twitter.

Однако все, о чем говорят в Вашингтоне — это украинский конфликт, заключила Грин.

Французский политик и лидер националистской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о планах США начать контрнаступление на Украине уже этой весной.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине киевский режим рискует утратить новые регионы, кроме тех, что уже вошли в состав России. «Вечерняя Москва» связалась с Риттером и выяснила, каким он видит развитие ситуации и варианты выхода из украинского конфликта.

США Война Наркотики
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