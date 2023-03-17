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Bloomberg: Антироссийские санкции привели к резкому росту юаня

Евгений Белоусов
Экономика
Bloomberg: Антироссийские санкции привели к резкому росту юаня
Фото: Pixabay

Антироссийские санкции, введенные после начала специальной военной операции на Украине, привели к резкому усилению юаня. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил обозреватель Bloomberg Александр Габуев.

— Впервые за всю историю Московской биржи юань в прошлом месяце обогнал американский доллар и стал самой торгуемой валютой на этой площадке. Его доля составила почти 40 процентов от общего объема торгов, — заявил он.

Кроме того, уточнил Габуев, юани после введения санкций стали чаще использоваться в самой России, что также повлияло на укрепление китайской валюты. Не малую роль сыграло и уменьшение импорта в Россию аз западных стран, говорится в публикации.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский дал советы, какую валюту стоит покупать в настоящее время. По его словам, индекс доллара, похоже, показал свой максимум на Forex и перешел к ослаблению, которое может длиться довольно долго. Валюта США будет терять покупательную способность в силу того, что инфляция будет оставаться высокой.

Пилотный проект по операциям с новой электронной валютой планируют запустить в апреле 2023 года. Экономист Дмитрий Потапенко объяснил, в чем различие цифрового рубля от обычного и криптовалюты.

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