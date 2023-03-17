Синоптики предупредили москвичей об облачной погоде и гололедице 17 марта

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В пятницу, 17 марта, в Москве ожидается переменная облачность и гололедица. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

Температура воздуха в столице не опустится до ноля и будет варьироваться от двух до четырех градусов тепла. Осадков в городе не ожидается. В области ожидается потепление до пяти градусов.

Ветер будет дуть северный, до 10 метров в секунду. Также синоптики предупредили москвичей об атмосферном давлении в 755 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Вечерней Москве», что в субботу, 18 марта, погода планируется без осадков. По его словам, в выходные по городу начнет распространяться гребень высокого давления.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве уменьшилась высота снежного покрова. Специалист заявил, что высота сугробов, согласно сведениям главной метеостанции Москвы, уменьшился на шесть сантиметров.