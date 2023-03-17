Вирусологи не ожидают подъема заболеваемости COVID-19 в России весной

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Заболеваемость коронавирусом в России этой весной, скорее всего, не вырастет. Такое мнение высказал в пятницу, 17 марта, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

— Ученым до сих пор не до конца понятны все факторы, которые приводят к сезонным подъемам заболеваемости респираторными заболеваниями. В разные годы, в разных регионах, в разных возрастных группах сезонность даже одного и того же вируса может быть немного разной, — заметил он.

Лукашев подчеркнул, что стопроцентно гарантировать отсутствие роста заболеваемости все равно нельзя. Сама динамика заболеваемости COVID-19 определяется многими факторами, прогнозировать ее сейчас очень сложно, передает слова Лукашева ТАСС.

По словам заместителя главного врача больницы Ивана Федуняка, на данный момент в Клинической инфекционной больнице имени Боткина с подтвержденным диагнозом «коронавирус» на обеих площадках проходят лечение 310 пациентов. Также выросло число пациентов с ОРВИ и гриппом.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в том, что в 2023 году пандемия коронавируса завершится и режим международной чрезвычайной ситуации в связи с инфекцией будет отменен. По его словам, сейчас мир находится в более выгодном положении, нежели когда-либо во время пандемии.