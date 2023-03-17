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Восстановлено движение трамваев № 6 на улице Героев Панфиловцев

Араз Салехов
Происшествия
Восстановлено движение трамваев № 6 на улице Героев Панфиловцев
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, улица Героев Панфиловцев Карта всех событий

На улице Героев Панфиловцев восстановили движение трамваев № 6. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на улице Героев Панфиловцев, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Трамваи задерживались в районе остановки «Братцево».

За январь и февраль трамваи в Москве суммарно задержались на 15 часов из-за дорожно-транспортных происшествий и посторонних машин на путях. Происшествия на путях способны локально остановить работу сразу нескольких маршрутов.

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