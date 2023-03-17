Музей Победы покажет лекции для подготовки к «Диктанту Победы»

Фото: пресс-служба Музея Победы

Музей Победы выложил на своем Rutube-канале прошедшую в рамках «Открытого лектория» лекцию о Ржевской битве. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе музея.

— Сражение за Ржев проходило с октября 1941 года по начало апреля 1943 года. После войны оно долго оставалось малоизвестным в какой-то степени, поскольку сил было затрачено много, а видимых результатов не было, — сказал член ученого совета Музея Победы, общественный деятель и писатель, руководитель интернет-проекта «Я помню» Артем Драбкин.

Онлайн-пользователи смогут узнать, когда появилось понятие «Ржевская битва». Также специалисты расскажут, что советские историки не выделяли боевые действия на Ржевском направлении в единую битву и говорили лишь об отдельных операциях.

Помимо этого, Музей Победы 19 марта проведет онлайн-программу, подготовленную ко Дню моряка-подводника. Все желающие смогут посмотреть фильм «72 метра» режиссера Владимира Хотиненко. По сюжету картины экипаж подводной лодки сталкивается с миной времен Великой Отечественной войны.