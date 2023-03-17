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Москвичи назвали идеальную сумму зарплаты

Араз Салехов
Город
Москвичи назвали идеальную сумму зарплаты
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москвичи назвали идеальной для себя зарплату в размере 191 тысячи рублей. Об этом рассказали в сервисе «Работа.ру».

Согласно исследованию, мужчины хотели бы получать 205 300 рублей, а женщины — 179 100 рублей. Самые большие суммы называют граждане в возрасте 35–44 лет — 211 200 рублей. Другие суммы называет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет — 148 300 рублей.

При этом представители IT и телеком-сферы мечтают о наиболее высокой зарплате — в среднем до 263 300 рублей. На втором месте — сотрудники строительной сферы — 222 600 рублей, на третьем — ретейл, торговля и продажи — 200 000 рублей, сообщает издание «Москва 24».

Исследовательский центр «Зарплата.ру» провел опрос среди российских студентов и узнал, планируют ли они работать по специальности и на какой заработок рассчитывают. Выяснилось, что больше половины (76 процентов) респондентов планируют работать по специальности после окончания учебы.

Также названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в России.

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