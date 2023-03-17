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Французский политик обвинил США во взрывах на «Северных потоках»

Никита Худяков
В мире
Французский политик обвинил США во взрывах на «Северных потоках»
Фото: Unsplash

За взрывами на «Северных потоках» стоят американцы, которые годами боролись с этими газопроводами. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

— Еще до теории, выдвинутой Хершем, который является очень авторитетным журналистом, было очевидно, что за подрывом стоят американцы. Ведь еще до войны на Украине США годами боролись с газопроводом «Северный поток», это стало постоянный элементом их политики, — сказал он.

Филиппо отметил, что американцы могли сделать это вместе с Норвегией, так как она является прямым конкурентом России по газу. По словам политика, во многих странах российский газ заменили на норвежский, поэтому они могли обогатиться за счет взрывов на «Северных потоках», передает РИА Новости.

7 марта газета The New York Times сообщила, что диверсии на трубопроводах «Северный поток» могла осуществить проукраинская группировка. Источники издания не называют, кто конкретно входил в группу, руководил операцией и оплатил реализацию действий.

Херш в свою очередь в начале февраля выпустил материал, в котором он расследовал взрывы на «Северных потоках». В нем сказано, что американские водолазы под прикрытием учений НАТО заложили взрывчатку под трубопроводы.

Чем известен Сеймур Херш, кто, как и зачем, по его версии, совершил диверсию на важнейшей для Европы топливной артерии и что об этом думают в России и на Западе — в материале «Вечерней Москвы».

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