На Дудергофские высоты в Петербурге прилетели грачи

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В Санкт-Петербурге началась настоящая весна. На территорию памятника природы «Дудергофские высоты» на юго-западе города вернулись стаи грачей. Почти полсотни пернатых уже вовсю вьют гнезда в самом старом грачовнике Северной столицы. Об этом сообщил биолог Павел Глазков.

Он отметил, что птицы вернулись в город накануне праздника, который в народе называется Герасим Грачевник. Его отмечают 17 марта. Считалось, что в этот день с зимовки начинают возвращаться грачи.

Биолог уточнил, что в этом году грачи вернулись в Петербург на две недели позже, чем в прошлом году, передает издание «Невские новости».

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