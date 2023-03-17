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На Дудергофские высоты в Петербурге прилетели грачи

Ирина Игнатенко
Общество
На Дудергофские высоты в Петербурге прилетели грачи
Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге началась настоящая весна. На территорию памятника природы «Дудергофские высоты» на юго-западе города вернулись стаи грачей. Почти полсотни пернатых уже вовсю вьют гнезда в самом старом грачовнике Северной столицы. Об этом сообщил биолог Павел Глазков.

Он отметил, что птицы вернулись в город накануне праздника, который в народе называется Герасим Грачевник. Его отмечают 17 марта. Считалось, что в этот день с зимовки начинают возвращаться грачи.

Биолог уточнил, что в этом году грачи вернулись в Петербург на две недели позже, чем в прошлом году, передает издание «Невские новости».

На этой неделе после сильных снегопадов началось потепление. Обильное таяние сугробов привело к затоплению нескольких улиц, передает ФАН.

Весной особенно активны вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания. Слякоть и перепады температур — подходящие условия для их распространения. Как не простудиться, когда вокруг все тает, и какие болезни можно подхватить, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

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