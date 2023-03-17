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Собянин: Город сотрудничает с 250 социально ориентированными НКО

Араз Салехов
Город
Собянин: Город сотрудничает с 250 социально ориентированными НКО
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В столице проводят конкурс грантов «Москва — добрый город» для некоммерческих организаций (НКО). Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Город сотрудничает с 250 социально ориентированными некоммерческими организациями, которые помогают детям-сиротам, людям с инвалидностью, многодетным семьям и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, — сказал он.

Глава города напомнил, что в 2022 году гранты получили 90 организаций, которые адресно помогают свыше 30 тысячам москвичей. При этом за четыре года городские власти выделили на гранты 1,6 миллиарда рублей для 460 социальных проектов некоммерческих организаций, написал Собянин в своем Telegram-канале.

6 марта заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице пройдет специальный конкурс на получение грантов для столичных социально ориентированных НКО, реализующих программы помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Она добавила, что объем финансовой поддержки для участников конкурса составит 90 миллионов рублей, а средства будут распределяться по трем группам заявок.

Некоммерческие организации (НКО) Гранты Москва Сергей Собянин
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