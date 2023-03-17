Городские службы подготовились к сезону таяния снега в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичные городские службы готовы к сезону таяния снега. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— У нас достаточное количество водооткачивающих средств, специальных бригад для дежурств. Мы готовы к тому, чтобы обеспечить пропуск весенних вод и не допустить никаких отклонений в нормальной жизни и деятельности города, — сказал он.

Источники водозабора и водохранилищ позволяют принять ожидаемое количество воды, цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве уменьшилась высота снежного покрова. Специалист заявил, что высота сугробов, согласно сведениям главной метеостанции Москвы, уменьшилась на шесть сантиметров.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Вечерней Москве», что в субботу, 18 марта, погода планируется без осадков. По его словам, в выходные по городу начнет распространяться гребень высокого давления.