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Приметы и советы

Врач Новиков сообщил, что не существует правильной позы для сна

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Новиков сообщил, что не существует правильной позы для сна
Фото: Pixabay

Человек сможет заснуть в том положении, в котором ему комфортно, определенной позы для сна не существует. Об этом рассказал врач-сомнолог Максим Новиков.

Он пояснил, что не существует правильной позы для сна. Нежелательно спать на животе, так как затрудняется дыхание. Но во сне человек, как правило, себя не контролирует и спит так, как удобно его организму.

Новиков добавил, что людям легче засыпать в прохладном помещении, оптимальной считается температура плюс 16 градусов.

Кроме того, ученым удалось доказать, что человек быстрее и крепче засыпает на гелиевом матрасе. Это происходит, потому что организм быстрее охлаждается, передает РИАМО.

В свою очередь американский врач Мейо Тиффани Каспер рассказал о том, как почерпнуть из дневного сна максимум пользы. Доктор советует не спать слишком много. Идеальная продолжительность дневного сна — от 15 до 30 минут, передает ФАН.

17 марта отмечается Всемирный день сна (World Sleep Day). В современном мире сон человека нередко нарушается. Что может быть причиной некрепкого сна и о каких заболеваниях говорят подобные проблемы, «Вечерней Москве» рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, клинический психолог София Черкасова.

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