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Сомнолог Полуэктов рассказал о пользе просмотра сериалов перед сном

Араз Салехов
Общество
Сомнолог Полуэктов рассказал о пользе просмотра сериалов перед сном
Фото: pexels.com / JESHOOTS.com

Просмотр сериалов перед сном оказывает положительное влияние на нервную систему человека. Об этом заявил сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Минздрава России Михаил Полуэктов.

— В настоящее время врачи-сомнологи положительно относятся к просмотру сериалов перед сном, — сказал он.

Подобное является хорошим вариантом отвлечения от активной деятельности в дневное время и способствует переключению организма на более спокойный режим, цитирует эксперт РИА Новости.

Врач-сомнолог Максим Новиков сообщил, что не существует правильной позы для сна. Он пояснил, что не существует правильной позы для сна. Нежелательно спать на животе, так как затрудняется дыхание. Но во сне человек, как правило, себя не контролирует и спит так, как удобно его организму.

17 марта отмечается Всемирный день сна (World Sleep Day). В современном мире сон человека нередко нарушается. Что может быть причиной некрепкого сна и о каких заболеваниях говорят подобные проблемы, «Вечерней Москве» рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, клинический психолог София Черкасова.

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