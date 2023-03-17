Москвичей пригласили на тематические мероприятия в рамках Недели городского хозяйства

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, проспект Андропова, 1 Карта всех событий

Горожан пригласили принять участие в тематических мероприятиях в рамках Недели городского хозяйства. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Посетите тематические мероприятия от специалистов АО «Мосводоканал», ГУП «Мосводосток», ГПБУ «Мосэкомониторинг» и префектур ЮВАО, ЗелАО и узнайте, как готовится питьевая вода для жителей столицы, о модернизации крупнейших в Европе Курьяновских и Люберецких очистных сооружений, о контроле качества воды в столичных реках и водоемах, — говорится в материале.

Мероприятие проходит на «Острове Мечты» вплоть до 19 марта, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также в период с 13 по 19 марта в столице состоится выставка спецтехники в рамках Недели городского хозяйства. В экспозиции будут представлены более 100 единиц современной автомобильной, дорожно-строительной, коммунальной и спасательной техники.

1 марта состоялся первый всероссийский диктант по ЖКХ в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Участники, набравшие минимум 25 правильных ответов из 30, получили сертификат об успешном прохождении диктанта.