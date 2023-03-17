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Свыше 25 тысяч москвичей переедут в новые дома по реновации на западе Москвы

Араз Салехов

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Свыше 25 тысяч москвичей переедут в новые дома по реновации на западе Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Свыше 25 тысяч горожан переедут в новые квартиры на первом этапе реализации программы реновации на западе столицы. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Сейчас первый этап программы реновации в ЗАО выполнен на 50 процентов. Более 13,8 тысячи жителей приступили к переселению или уже отпраздновали новоселье, — сказал он.

Планируется, что первый этап переезда горожан завершится к концу 2024 года. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в общей сложности на первом этапе программы в вышеназванном округе предстоит расселить 132 старых дома общей площадью 400 тысяч квадратных метров.

Также Левкин рассказал, что в Головинском районе к заселению готовят три новостройки по программе реновации. По его словам, новые квартиры по программе реновации получат свыше 32 тысяч жителей 137 старых домов.

Кроме того, в районе Нагатино-Садовники летом 2023 года планируют передать под заселение первую новостройку по программе реновации. Уточняется, что в новостройке будет 186 квартир, из которых две — пятикомнатные, 27 — трехкомнатные, 36 — двухкомнатные и 121 — однокомнатная.

Недвижимость Сергей Левкин Москва Реновация
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