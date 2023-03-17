Первый дом по реновации в Нагатино-Садовниках передадут под заселение этим летом

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В районе Нагатино-Садовники летом 2023 года планируют передать под заселение первую новостройку по программе реновации. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Квартиры в новостройке получат более 750 жителей района, чьи дома вошли в программу реновации. С помощью суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации» жители расселяемых домов своевременно будут уведомлены о начале переселения в личном кабинете на mos.ru или по электронной почте, — сказал он.

Уточняется, что в новостройке будет 186 квартир, из которых две — пятикомнатные, 27 — трехкомнатные, 36 — двухкомнатные и 121 — однокомнатная.

Для жителей оборудовали подземный паркинг и создали безбарьерную среду. Кроме того, около новостройки обустроили спортивную и детскую площадки, а также зону отдыха, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что новоселами по программе реновации стали уже 36 тысяч столичных семей. По его словам, городское руководство активно помогает участникам программы с переездом. На сегодняшний день за услугой уже обратилось почти 80 процентов жителей новых домов.