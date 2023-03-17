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«Таких случаев очень много»: почему 14-летняя школьница могла умереть на уроке физкультуры

Рафаэль Залян

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Общество
«Таких случаев очень много»: почему 14-летняя школьница могла умереть на уроке физкультуры
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Семиклассница умерла во время урока физкультуры в Санкт-Петербурге. Медикам не удалось привести ее в чувство, на реанимационные действия организм девочки не отреагировал. Почему простое занятие по физкультуре могло закончиться трагедией, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Людмилы Лапы.

По словам врача, школьница могла умереть из-за обезвоживания. Водно-солевой режим в подростковом возрасте очень важен, если он не соблюдается, последствия могут быть плачевными.

— Таких случаев очень много, потому что за водно-солевым обменом у детей мало кто следит. Это касается как взрослых, так и педагогов. А ведь это самое важное в работе всего организма. Ты нарушил баланс — произошло обезвоживание, тромб оторвался, отскочил, и все, гибель. Это та печальная статистика, которую приходится часто фиксировать, — пояснила Лапа.

При этом, по мнению терапевта, сложно утверждать, что специалисты или родители могли не заметить каких-либо патологий.

— Родители сейчас очень внимательны к здоровью детей. Но есть глобальная проблема, с которой пока непонятно, как бороться. Связана она с изобилием клиник, в которых могут ставить неправильные диагнозы или вовсе не замечать присутствие проблемы, — считает специалист.

Врач отметила, что у ребенка могли не обнаружить скрытую хроническую проблему, которая во время упражнений и стала причиной летального исхода у школьницы из Ленинградской области.

Между тем по факту смерти девочки возбудили уголовное дело. Следователи квалифицировали произошедшее как причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

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