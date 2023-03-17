Школьница погибла на уроке физкультуры в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после гибели 14-летней семиклассницы на школьном уроке физкультуры. Об этом сообщила СК РФ по Санкт-Петербургу в пятницу, 17 марта.

Девочке стало плохо во время выполнения разминочного бега. В ожидании скорой первую помощь ей оказали преподаватель и школьный медик. Прибывшая бригада не смогла реанимировать ученицу.

Выяснилось, что у девочки диагностировали сердечный шум. Однако она не имела освобождения от уроков физкультуры в школе. Версия о том, что физическая нагрузка могла спровоцировать развитие заболевания, не исключается.

— Следственными органами Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), — сообщили в пресс-службе.

Аналогичный случай произошел в октябре 2022 года в Новосибирской области. На уроке физкультуры восьмилетний мальчик занимался вместе с остальными детьми. Внезапно после разминки ему стало плохо. Учитель вызвал скорую помощь, но врачи не смогли спасти мальчика, он скончался по дороге в больницу.

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, почему обычный урок физкультуры в очередной раз окончился трагедией.