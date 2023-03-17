Инспекторы ГИБДД задержали наркокурьера на юго-востоке Москвы
На юго-востоке столицы инспекторы ГИБДД задержали наркокурьера. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в пятницу, 17 марта.
По ее словам, автомобиль, за рулем которого был задержанный, остановили для проверки документов. Во время разговора с сотрудниками Госавтоинспекции мужчина нервничал. Это вызвало подозрения, в связи с чем инспекторы решили досмотреть машину.
В результате на пассажирском сиденье полицейские обнаружили пакет с неизвестным веществом, масса которого превысила 109 граммов. Позже экспертиза показала, что в упаковке находился мефедрон.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигурант свою вину признал и рассказал, что забрал наркотики из тайника. Чтобы перевести запрещенные вещества, одолжил машину у знакомого. В дальнейшем планировал наркотики перепродать.
Задержанного заключили под стражу.
Другого наркокурьера задержали сотрудники полиции на северо-востоке столицы. При себе у преступника была крупная партия героина.