Инспекторы ГИБДД задержали наркокурьера на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

На юго-востоке столицы инспекторы ГИБДД задержали наркокурьера. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в пятницу, 17 марта.

По ее словам, автомобиль, за рулем которого был задержанный, остановили для проверки документов. Во время разговора с сотрудниками Госавтоинспекции мужчина нервничал. Это вызвало подозрения, в связи с чем инспекторы решили досмотреть машину.

В результате на пассажирском сиденье полицейские обнаружили пакет с неизвестным веществом, масса которого превысила 109 граммов. Позже экспертиза показала, что в упаковке находился мефедрон.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигурант свою вину признал и рассказал, что забрал наркотики из тайника. Чтобы перевести запрещенные вещества, одолжил машину у знакомого. В дальнейшем планировал наркотики перепродать.

Задержанного заключили под стражу.

Другого наркокурьера задержали сотрудники полиции на северо-востоке столицы. При себе у преступника была крупная партия героина.