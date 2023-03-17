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Основателя «Мужского государства» обязали выплатить сети «Тануки» 92 тысячи рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Основателя «Мужского государства» обязали выплатить сети «Тануки» 92 тысячи рублей
Фото: shutterstock

Основателя «Мужского государства»* Владислава Позднякова обязали возместить убытки сети ресторанов «Тануки» в размере 92 тысяч рублей за фейковые заказы еды. Об этом стало известно в пятницу, 17 марта.

Суд постановил выплатить такую сумму общепиту из-за случившегося осенью 2021 года конфликта между блогером и сетью. Сторонники Позднякова разозлились на ресторан из-за рекламы, в которой принимали участие темнокожие актеры. В качестве мести сторонники блогера сделали большое количество ложных заказов, из-за чего компания понесла убытки.

Представители «Тануки» обратились в суд и выиграли дело, сообщил ТАСС.

Организацию «Мужское государство»* признали экстремистской 18 октября 2021 года. Это было непосредственно связанно с угрозами членов общества в адрес ресторана. Руководство общепита тогда заявило, что ресторан продолжит публиковать в соцсетях «прекрасных людей» — представителей разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций.

*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.

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