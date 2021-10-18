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Суд признал «Мужское государство»* экстремистской организацией

Илья Ашуров

Происшествия
Суд признал «Мужское государство»* экстремистской организацией
Фото: пресс-служба суда

Нижегородский областной суд признал объединение «Мужское государство»* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда.

— Административно–исковое заявление удовлетворить и признать объединение «Мужское государство»* экстремистским и запретить его деятельность на территории РФ, — цитирует агентство слова судьи.

До этого нижегородская прокуратура потребовала признать «Мужское государство»* экстремистской организацией и запретить ее деятельность. В суде отметили, что поступивший 5 октября от местной прокуратуры иск принят к производству.

В августе сообщалось, что сервис «Яндекс.Еда» удалил ресторан «Тануки» из-за угроз со стороны националистического движения «Мужское государство»* после рекламы ресторана с темнокожим мужчиной. Примечательно, что «Мужское государство»* пригрозило парализовать работу «Яндекс.Еды» фейковыми заказами. При этом вскоре доступ к «Тануки» снова был открыт.

Представители «Тануки» заявили, что им «наплевать» на угрозы в их адрес и призывы удалить контент. Тогда в компании подчеркнули, что ресторан продолжит публиковать в соцсетях «прекрасных людей» — представителей разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций.

*«Мужское государство» — запрещенная в РФ экстремистская организация.

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