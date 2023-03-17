Метеоролог Шувалов рассказал, когда водители смогут заменить зимнюю резину на летнюю

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Нынешняя погода пока не предполагает перехода на летнюю резину. Об этом «Вечерней Москве» заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его мнению, об этом лучше задуматься во второй половине апреля, поскольку в столицу еще будут возвращаться холода.

— Возвраты холодов будут, да и снег еще вполне вероятен. Рано говорить, что к нам уже пришла весна, но запевка хорошая, — заключил метеоролог.

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что столичные городские службы готовы к сезону таяния снега. По его словам, источники водозабора и водохранилищ позволяют принять ожидаемое количество воды.

Новые поправки к Кодексу РФ об административных правонарушениях, вступившие в силу в 2023 году, предусматривают новые штрафы для водителей. За какие именно нарушения теперь будут наказывать автомобилистов — рассказывает «Вечерняя Москва». Так, штраф получат водители, которые ездят на легковушках и легких грузовиках на летней резине с декабря по февраль, а с июня по август — на зимних шипованных шинах.