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Москвич выбросил из окна мешок с деньгами после приезда сотрудников ФСБ
Москва, Русаковская улица, 31 Карта всех событий
На востоке столицы местный житель выбросил в окно пакет с иностранной валютой. Об этом стало известно в пятницу, 17 марта.
По предварительным данным, инцидент произошел в жилом комплексе недалеко от станции метро «Сокольники». Произошедшее на видео сняли местные жители.
По словам очевидцев, «дождь из денег» устроил мужчина, у которого в этот день якобы проходили обыски. Как сообщил РЕН ТВ, часть денег «разлетелась по округе».
Другой инцидент с валютой произошел на юго-востоке Москвы. Два афериста украли у гостя столицы 4,5 миллиона рублей под предлогом обмена на иностранные купюры.
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