Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Абрамченко призвала россиян не покупать каждый сезон новые джинсы

Никита Худяков
Общество
Абрамченко призвала россиян не покупать каждый сезон новые джинсы
Фото: пресс-служба Госдумы

Россиянам, которые хотят внести посильный вклад в улучшение экологии, не стоит покупать новые джинсы каждый сезон. Об этом в пятницу, 17 марта, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала «Россия 24».

— Пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы... Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать, — сказала она.

Политик объяснила, что при их производстве используется огромное количество воды. Она отметила, что перед покупкой чего-либо необходимо задумываться, как после этого утилизировать товар.

Российский экологический оператор призвал отдавать текстильные отходы на переработку, а не выбрасывать в контейнеры для твердых коммунальных отходов. На сегодняшний день из 200 тысяч тонн отходов текстильной промышленности утилизируется правильно около 20 000 тонн.

Около 1,5 миллиона тонн вторсырья собрали в прошлом году жители столицы в рамках программы раздельного сбора мусора. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Экология Одежда Виктория Абрамченко
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте