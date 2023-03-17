Абрамченко призвала россиян не покупать каждый сезон новые джинсы

Фото: пресс-служба Госдумы

Россиянам, которые хотят внести посильный вклад в улучшение экологии, не стоит покупать новые джинсы каждый сезон. Об этом в пятницу, 17 марта, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала «Россия 24».

— Пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы... Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать, — сказала она.

Политик объяснила, что при их производстве используется огромное количество воды. Она отметила, что перед покупкой чего-либо необходимо задумываться, как после этого утилизировать товар.

Российский экологический оператор призвал отдавать текстильные отходы на переработку, а не выбрасывать в контейнеры для твердых коммунальных отходов. На сегодняшний день из 200 тысяч тонн отходов текстильной промышленности утилизируется правильно около 20 000 тонн.

Около 1,5 миллиона тонн вторсырья собрали в прошлом году жители столицы в рамках программы раздельного сбора мусора. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.