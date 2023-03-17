Водитель Mercedes протаранил автосервис в Санкт-Петербурге. Видео
В Санкт-Петербурге автомобиль врезался в здание станции техобслуживания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 17 марта.
По данным ведомства, авария произошла 16 марта на юго-западе города на Поселковской улице. Автомобиль Mercedes ML врезался в стену станции технического обслуживания и влетел внутрь помещения.
В результате ДТП пострадал 46-летний клиент СТО, его госпитализировали с травмами средней тяжести.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что у 57-летнего водителя иномаркие случился инсульт. Он также был доставлен в больницу.
По факту произошедшего проводится административное расследование.
Еще одно ДТП произошло на Можайском шоссе в столице. В результате столкновения трех автомобилей пострадали два человека.