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Приметы и советы

Диетолог Гинзбург назвал допустимую дозу шоколада для пожилых людей

Полина Пашкина
Общество
Диетолог Гинзбург назвал допустимую дозу шоколада для пожилых людей
Фото: Pexels

В пожилом возрасте людям рекомендуется в меру употреблять шоколад. Полезнее всего будут его разновидности без сахара. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, шоколад без сахара считается наиболее полезным. Десерт оказывает на организм омолаживающий и противовоспалительный эффект за счет флавоноидов и полезных жиров в составе масла какао.

— Если это продукт без сахара, с сахарозаменителем или натуральный шоколад, то пожилым можно есть порядка 50 граммов в день, — приводит слова Гинзбурга «Москва 24».

Представителям старшего поколения не рекомендуют употреблять сладости с сахаром. В крайнем случае, утверждает Гинзбург, нужно ограничиться не более чем пятью граммами. Сахар способствует развитию диабета, ускорению старения и ухудшению течения атеросклероза.

Сахарозаменители хороши только в меру. В беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова объяснила, чем могут быть опасны данные углеводы и вещества.

Пожилые люди Шоколад Сладости
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