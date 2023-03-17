Певцу Shaman и еще 34 россиянам запретили въезд в Латвию

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Латвийское государство обнародовало черный список из 35 россиян за поддержку российской спецоперации на Украине. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил МИД балтийской республики.

— Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение внести в список нежелательных для Латвии лиц 35 человек, поддерживающих... (спецоперацию — прим. «ВМ») России на Украине, — говорится в сообщении.

В списке оказались экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник, исполнители Shaman (Ярослав Дронов), Аким Апачев (Гасанов), Наталья Качура, Надежда Бабкина, Александр Маршал, телеведущие Лера Кудрявцева, Юлия Барановская и многие другие, цитирует сообщение РИА Новости.

9 марта Россия запретила въезд для 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди них — министры, депутаты парламентов и общественные деятели. Данный шаг, как уточняется, стал ответом на активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России, вмешательство во внутренние дела, а также разжигание русофобских настроений.

В феврале российский певец Олег Газманов с прошлого года внесен в список санкций ЕС, однако, помимо запрета на въезд в западные страны, у артиста отняли две квартиры, которые находятся в Латвии и Италии. Газманов приобрел жилье 15 лет назад и часто приезжал туда с родными на отдых.